Дуплексы в Tepebasi, Турция

5 объектов найдено
Дуплекс 3 комнаты в Tepebasi, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Tepebasi, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Этаж 3/3
$2,94 млн
Дуплекс 4 комнаты в Tepebasi, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Tepebasi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 3/3
$3,23 млн
Дуплекс 6 комнат в Tepebasi, Турция
Дуплекс 6 комнат
Tepebasi, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 3/4
$2,76 млн
Дуплекс 4 комнаты в Tepebasi, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Tepebasi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Этаж 3/3
$3,53 млн
Дуплекс 5 комнат в Tepebasi, Турция
Дуплекс 5 комнат
Tepebasi, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 3/3
$5,05 млн
