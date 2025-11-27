Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Центральная Анатолия
  4. Коммерческая
  5. Производство

Производственные помещения в Центральной Анатолии, Турция

коммерческая недвижимость
24
офисы
5
магазины
5
Производство Удалить
Очистить
1 объект найдено
Производство 25 м² в Odunpazari, Турция
Производство 25 м²
Odunpazari, Турция
Площадь 25 м²
$231,36 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти