Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Чаталджа
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Чаталдже, Турция

;
Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 13 комнат в Cakil Mahallesi, Турция
Вилла 13 комнат
Cakil Mahallesi, Турция
Число комнат 13
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 504 м²
Количество этажей 3
Дома с бассейном в деревне Чакыл в Чаталдже, Стамбул Представляем вашему вниманию резиденцию…
$1,66 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти