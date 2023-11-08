Купить жилую недвижимость в Чаталдже, Турция

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Жильё в Чаталджа, Турция

1 объект найдено
Вилла 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Yalikoey Mahallesi, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Yalikoey Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 473 м²
Количество этажей 3
Отдельный Дом с 5 Спальнями Рядом с Морем в Стамбуле. Отдельный 3-этажный дом расположен нед…
€400,000
Realting.com
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