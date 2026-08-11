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Купить жилую недвижимость в Чаталдже, Турция

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2 объекта найдено
Вилла 13 комнат в Cakil Mahallesi, Турция
Вилла 13 комнат
Cakil Mahallesi, Турция
Число комнат 13
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 504 м²
Количество этажей 3
Дома с бассейном в деревне Чакыл в Чаталдже, Стамбул Представляем вашему вниманию резиденцию…
$1,66 млн
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Чаталджа, Турция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Чаталджа, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/5
Основные характеристики Цена продажи190 000 € Цена за кв.м.1 809 € Площадь105 м2 …
$197,058
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