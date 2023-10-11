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99 объектов найдено
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
4
2
95 м²
Роскошная вилла с частным пирсом в Ялыкаваке, Бодрум Ялыкавак, престижный район, расположенн…
€551,000
Рекомендовать
Вилла 10 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
15
10
850 м²
4
Виллы с Видом на Море Рядом с Пляжем в Бодруме, Ялыкавак. Две виллы в общем саду в Бодруме, …
€2,16 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
7
5
530 м²
3
Вилла с Мебелью и Видом на Море в Бодруме с Личным Пляжем. Вилла в Бодруме, Ялыкавак, с боль…
€6,32 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Akyarlar, Турция
8
6
310 м²
2
Отдельная Вилла в Комплексе с Частным Пляжем в Бодруме. Вилла в Бодруме находится в престижн…
€2,52 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Derekoey, Турция
7
5
497 м²
1
Дома с Великолепным Видом на Море в Бодруме, Тургутрейс. Дома в Бодруме с облицовкой из нату…
€3,28 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
5
3
215 м²
2
Частный Дом с Личным Бассейном и Садом в Бодруме. Отдельный двухэтажный дом в Бодруме с видо…
€1,48 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
4
5
454 м²
3
Недорогие Качественные Виллы с Видом на Море в Ялыкаваке Роскошные виллы находятся в Ялыкава…
€2,11 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
6
7
501 м²
3
Недорогие Качественные Виллы с Видом на Море в Ялыкаваке Роскошные виллы находятся в Ялыкава…
€2,90 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
6
6
392 м²
Виллы с Панорамным Видом на Море в Бодруме, Рядом Ялыкавак Марина. Отдельные виллы в Бодруме…
€2,95 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
5
5
395 м²
Виллы с Панорамным Видом на Море в Бодруме, Рядом Ялыкавак Марина. Отдельные виллы в Бодруме…
€3,90 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
9
10
1 126 м²
Виллы с Панорамным Видом на Море в Бодруме, Рядом Ялыкавак Марина. Отдельные виллы в Бодруме…
€9,90 млн
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dagbelen, Турция
4
3
166 м²
Частные Виллы с Облицовкой из Камня в Бодруме, Ялыкавак. Отдельностоящие виллы из камня с па…
€1,24 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Goeltuerkbuekue, Турция
4
3
163 м²
2
Отдельные Виллы 3+1 в Бодруме, Гёлькёй, с Видом на Море Виллы находятся в районе Гёлькёй в с…
€1,52 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Derekoey, Турция
6
4
970 м²
1/2
Отдельные Каменные Виллы с Галереей и Собственным Бассейном в Бодруме, Гюмюшлюк Предлагаемые…
€2,00 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
6
6
345 м²
1/3
Роскошные Виллы с Видом на Море в Бодруме, Ялыкавак Предлагаемые на продажу виллы расположен…
€1,63 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
6
7
650 м²
1/3
Меблированные Отдельные Виллы в Бодруме в Шаговой Доступности от Многих Объектов Инфраструкт…
€3,28 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dagbelen, Турция
6
5
453 м²
1
Меблированные Элитные Сдвоенные Виллы в Бодруме для Инвестиций Сдвоенные виллы на продажу на…
€3,50 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dagbelen, Турция
5
4
427 м²
1
Меблированные Элитные Сдвоенные Виллы в Бодруме для Инвестиций Сдвоенные виллы на продажу на…
€3,20 млн
Рекомендовать
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dagbelen, Турция
3
2
162 м²
1
Меблированные Элитные Сдвоенные Виллы в Бодруме для Инвестиций Сдвоенные виллы на продажу на…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Goeltuerkbuekue, Турция
8
5
670 м²
1/3
Роскошные Виллы с Видом на Море и Природу по Выгодным Ценам в Тюркбюкю Роскошные виллы наход…
€1,70 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
6
5
330 м²
1/3
Современные Роскошные Виллы с Собственными Бассейнами в Ялыкаваке Роскошные виллы в Бодруме …
€1,90 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dagbelen, Турция
5
4
358 м²
2
Выгодно Расположенные Современные Виллы с Видом на Море в Ялыкаваке, Бодрум, Мугла Современн…
€1,25 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
6
5
528 м²
3
Отдельные Виллы с Собственными Бассейнами и Садами в Уникальном Проекте в Центре Бодрума Отд…
€4,60 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
5
4
434 м²
1/3
Отдельные Виллы с Собственными Бассейнами и Садами в Уникальном Проекте в Центре Бодрума Отд…
€3,90 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Derekoey, Турция
5
3
280 м²
Отдельные Виллы с Видом на Море в Тургутрейсе, Бодрум Роскошные виллы расположены в Бодруме …
€1,25 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
5
3
394 м²
3
3-Этажные Роскошные Виллы в Бодруме с Видом на Замок и Остров Кос Виллы с современным дизайн…
€3,00 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
5
4
194 м²
2
Роскошные Дома с Индивидуальными Бассейнами и Садами в Гюндоган в Бодруме Новые дома располо…
€1,95 млн
Рекомендовать
Особняк 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Бодрум, Турция
5
3
530 м²
Роскошная Вилла в Выгодном Месте Бодрума Роскошная вилла расположена в Бодруме, Мугла. Бодру…
€5,59 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dagbelen, Турция
4
3
240 м²
Шикарные Виллы с Потрясающим Видом на Море в Бодруме, Ялыкавак Виллы расположены в Ялыкаваке…
€1,60 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dagbelen, Турция
4
2
95 м²
Отдельный Дом с Видом на Море и Частным Пирсом в Ялыкаваке, Бодрум Дом расположен в Ялыкавак…
€800,000
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