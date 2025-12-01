Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Турция
  3. Балыкесир
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Балыкесире, Турция

Эдремит
53
Бигадич
16
Бурхание
3
4 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Inonu Caddesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Inonu Caddesi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 3/3
$10,96 млн
Квартира 4 комнаты в , Турция
Квартира 4 комнаты
, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 3/4
$5,40 млн
Квартира 5 комнат в , Турция
Квартира 5 комнат
, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 3/4
$7,31 млн
Sky ApartmentsSky Apartments
Квартира 6 комнат в , Турция
Квартира 6 комнат
, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 4/4
$4,47 млн
