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Многоуровневые квартиры возле озера в Анталья, Турция

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Параметры недвижимости в Анталья, Турция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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