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Квартиры с террасой в Si Sunthon, Таиланд

Choeng Thale
1445
Thalang
7
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43 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Thalang, Таиланд
Квартира 5 комнат
Thalang, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 529 м²
Количество этажей 1
Элитная резиденция в окружении природы, в центре престижного района Пхукета, Таиланд Предла…
$1,02 млн
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Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 7
Резиденция с бассейнами, парком и рестораном в 900 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд…
$293,860
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Этаж 5/7
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется …
$1,22 млн
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с видом на поле для гольфа в живописном элитном районе, Пхукет, Таиланд Ре…
$188,696
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Квартира 4 комнаты в Thalang, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 369 м²
Количество этажей 2
Новые виллы с бассейнами и садами в резиденции со спа-центром, Пхукет, Таиланд Предлагаются…
$689,653
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 8
Новый жилой комплекс недалеко от моря на Пхукете, Таиланд Современный кондоминиум включает …
$162,307
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 8
Новые апартаменты в жилом комплексе с хорошей инфраструктурой, Банг Тао, Чонг Тале, Пхукет, …
$139,866
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Квартира 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с бассейном и спа-центром в 400 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд Резиденци…
$104,766
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Квартира 3 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 187 м²
Количество этажей 5
Апартаменты с личными бассейнами в жилом комплексе премиум-класса, район пляжа Сурин, Чонг Т…
$694,352
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 6
Новая красивая резиденция на берегу лагуны, Пхукет, Таиланд Предлагаются функциональные ква…
$154,954
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Квартира 4 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 226 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой, Пхукет, Таиланд Резиденция располагает …
$601,865
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Квартира 2 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 4/7
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется …
$197,000
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Квартира 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 5 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 419 м²
Количество этажей 1
Новый жилой комплекс вилл с бассейнами на Пхукете, Таиланд Все виллы имеют бассейн, кондици…
$1,15 млн
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Квартира 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 5 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и садами на первой линии у моря, Пхукет, Таиланд Предлагаю…
$5,84 млн
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Квартира 5 комнат в Thalang, Таиланд
Квартира 5 комнат
Thalang, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 424 м²
Количество этажей 2
Красивая резиденция с бассейном, парком и тренажерным залом рядом с пляжами и полями для гол…
$1,09 млн
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Квартира 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 5 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 375 м²
Количество этажей 3
Охраняемая резиденция в большом престижном комплексе с богатой инфраструктурой, Пхукет, Таил…
$874,956
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 7
Кондоминиум с бассейном, видом на горы и сад, 700 метров до пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд …
$247,920
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 2
Современные апартаменты и виллы с бассейнами и японским дзен-садом, Банг Тао, Пхукет, Таилан…
$250,134
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Квартира 5 комнат в Си Сунтон, Таиланд
Квартира 5 комнат
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 288 м²
Количество этажей 1
Современные виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд Предлагаются виллы (три или…
$656,254
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Квартира 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 213 м²
Количество этажей 4
Апартаменты с видом на океан в новой резиденции на пляже Банг Тао, Пхукет, Таиланд Предлага…
$2,32 млн
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Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 4
Малоэтажная резиденция рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд Резиденция является частью …
$720,584
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/7
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется …
$139,000
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Квартира 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 8
Резиденция с бассейнами и спа-центром рядом с пляжами и гольф-клубом, Пхукет, Таиланд Резид…
$116,072
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Квартира 5 комнат в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 5 комнат
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 616 м²
Количество этажей 1
Новые виллы с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд Предлагаются элитные виллы с басс…
$1,14 млн
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Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 7
Жилой комплекс с бассейнами, фитнес-центром и тропическим садом, в 850 метрах от пляжа Банг …
$274,136
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Квартира 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
Резиденция класса люкс рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд Предлагаются современные ко…
$875,753
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 7
Резиденция с бассейном и зонами отдыха в элитном районе, рядом с полем для гольфа, Пхукет, Т…
$134,439
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Квартира 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 131 м²
Количество этажей 5
Резиденция с собственным пляжем и панорамным видом, Пхукет, Таиланд Предлагаются квартиры с…
$826,589
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 7
Новый эксклюзивный жилой комплекс в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд Пр…
$169,000
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Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 6
Апартаменты с бассейнами в малоэтажной резиденции класса люкс, Пхукет, Таиланд Предлагаются…
$993,139
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Типы недвижимости в Si Sunthon

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Si Sunthon, Таиланд

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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