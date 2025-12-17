Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Таиланд
  3. Si Sunthon
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Поле для гольфа

Квартиры около гольф-клуба в Si Sunthon, Таиланд

1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 1 спальня
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/9
В продаже квартира, в самом престижном районе острова Пхукет - Лагуна. Квартира с одной с…
$200,528
Оставить заявку
