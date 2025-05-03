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Квартиры с видом на море в Si Sunthon, Таиланд

Choeng Thale
1445
Thalang
7
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78 объектов найдено
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Погрузитесь в атмосферу современного облика и тропической гармонии на острове Пхукет. Сос…
$154,832
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Квартира 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 213 м²
Количество этажей 4
Апартаменты с видом на океан в новой резиденции на пляже Банг Тао, Пхукет, Таиланд Предлага…
$2,32 млн
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Квартира 3 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 2/3
Инвестируйте в роскошные апартаменты с видом на пляж на побережье Таланга!Гарантированный до…
$448,204
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Квартира 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 8
Резиденция с бассейнами и спа-центром рядом с пляжами и гольф-клубом, Пхукет, Таиланд Резид…
$116,072
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Студия в Са Кху, Таиланд
Студия
Са Кху, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Выгодные инвестиции! Доход от 7%!Это отличное место для постоянного пребывания, а также возм…
$186,766
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Студия в Са Кху, Таиланд
Студия
Са Кху, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/3
Инвестируйте в роскошные апартаменты с видом на пляж на побережье Таланга!Гарантированный до…
$172,306
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Погрузитесь в атмосферу роскоши и комфорта с этой стильной студией в новом жилом комплексе, …
$119,019
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Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Дизайнерские апартаменты в престижном комплексе BELLEVUE LAGOON, расположенном в районе Тала…
$612,696
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Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 3/7
Представляем вам уникальный жилой комплекс , расположенный в прекрасном уголке Банг Тао на о…
$106,428
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Замечательное жилье с одной спальней в престижном районе Банг Тао на острове Пхукет, Таиланд…
$398,689
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Студия 1 спальня в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 спальня
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Погрузитесь в пик роскоши и небесной элегантности в этом архитектурном шедевре, где каждая и…
$97,514
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Квартира 4 спальни в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 4 спальни
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 394 м²
Этаж 5/7
АПАРТАМЕНТЫ С ВИДОМ НА МОРЕ! Не упустите возможность приобрести апартаменты в первом Icon…
$2,45 млн
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Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Квартира 2 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/7
Инвестиционный объект! Дом сдан! Готов к заселению!Апарт-отель The Title Residencies Naiyang…
$124,210
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
? 1 спальня ? 1 ванная комната ? Пакет мебели ?‍? Полностью оборудованная кухня ?‍♂️ Бас…
$231,719
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Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 5/7
Уникальная возможность инвестировать в роскошные апартаменты в престижном районе Банг Тао. Э…
$579,385
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Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/5
Infinity Pool - это новый жилой комплекс в лучшем интегрированном курорте Азии и в шаговой д…
$368,000
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Отправьтесь в путешествие роскошной жизни в изысканных современных апартаментах на Пхукете, …
$139,492
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Квартира 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 5 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и садами на первой линии у моря, Пхукет, Таиланд Предлагаю…
$5,84 млн
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Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 5/8
Отличный вариант для инвестирования!Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и…
$305,432
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DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Дизайнерские апартаменты в престижном комплексе BELLEVUE LAGOON, расположенном в районе Тала…
$331,744
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 6/7
Уникальная возможность инвестировать в роскошные апартаменты в престижном районе Банг Тао. Э…
$280,142
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Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 4/5
Инвестиционная возможность на пляже Банг Тао! Прекрасно подходит как для постоянного прожива…
$458,165
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Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 4/7
Уникальное предложение для инвестирования!Апартаменты и пентхаусы оборудованы всей необходим…
$1,30 млн
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Студия 1 спальня в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 спальня
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Погрузитесь в эпоху роскоши, обнаружив прекрасную студию площадью 26 кв. м в престижном ново…
$119,444
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Квартира 3 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Sea Heaven - это роскошный инвестиционный кондоминиум класса люкс на берегу залива Най Тон, …
$294,013
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Квартира 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 336 м²
Этаж 3/3
Angsana Beachfront Residences — это уникальный жилой комплекс на первой пляжной линии в окру…
$2,70 млн
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Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 56 м²
Количество этажей 7
Новый кондоминиум с видом на лагуну и озеро в престижном курортном районе рядом с Боут Авеню…
$318,899
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Студия 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя Спокойный Роскошь в Сердце Красоты Пхукета Уютно расположенный на полог…
$137,514
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Квартира 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
ADM Platinum Bay by Wyndham - это современный роскошный кондоминиум. Комплекс полностью мебл…
$183,353
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Квартира 2 спальни в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 спальни
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя воплощение прибрежной элегантности и современного образа жизни в этом удив…
$460,836
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Типы недвижимости в Si Sunthon

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Si Sunthon, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
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Элитная
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