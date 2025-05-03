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Квартиры с гаражом в Si Sunthon, Таиланд

Choeng Thale
1445
Thalang
7
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11 объектов найдено
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Погрузитесь в атмосферу роскоши и комфорта с этой стильной студией в новом жилом комплексе, …
$119,019
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Замечательное жилье с одной спальней в престижном районе Банг Тао на острове Пхукет, Таиланд…
$398,689
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Студия 1 спальня в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 спальня
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Погрузитесь в пик роскоши и небесной элегантности в этом архитектурном шедевре, где каждая и…
$97,514
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Квартира 2 спальни в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 спальни
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя воплощение прибрежной элегантности и современного образа жизни в этом удив…
$460,836
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Поднимите свой уровень комфорта с эксклюзивным проектом кондоминиума и апартаментов, располо…
$627,592
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 5
Погрузитесь в уникальный опыт отдыха в стиле курорта в самом сердце Банг Тао на острове Пхук…
$151,567
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Очаровательная студия делюкс в готовом жилом комплексе всего в нескольких шагах от пляжей Су…
$104,851
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Окунитесь в атмосферу беспрецедентного комфорта с этой стильной студией в строящемся жилом к…
$116,890
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/8
Почувствуйте роскошное и экологичное проживание в этом исключительном кондоминиуме в самом с…
$115,018
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Окунитесь в виртуозный образ жизни в этом живописном уголке у самого берега, всего в 100 мет…
$180,701
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Просторная двухкомнатная квартира с изысканным балконом для двух комнат – ваш уголок уюта в …
$150,031
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Типы недвижимости в Si Sunthon

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Si Sunthon, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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