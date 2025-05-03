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Квартиры с бассейном в Si Sunthon, Таиланд

Choeng Thale
1445
Thalang
7
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56 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 7
Жилой комплекс Title Heritage от Rhom Bho Property — это новый, эксклюзивный проект в прести…
$158,086
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Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 7
Жилой комплекс Title Heritage от Rhom Bho Property — это новый, эксклюзивный проект в прести…
Цена по запросу
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Кондо 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Кондо 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 7
Современный кондо между Сурином и Банг Тао Новый проект расположился между двумя самыми л…
$165,737
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Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 7
Жилой комплекс Title Heritage от Rhom Bho Property — это новый, эксклюзивный проект в прести…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 7/7
УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - КВАРТИРА В ГОТОВОЙ НОВОСТРОЙКЕ НАПРЯМУЮ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА!  КОМПЛЕК…
$194,971
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Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Кондо 2 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Кондо 2 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 7
Бутик-кондоминиум в районе Банг Тао Данный проект расположен в одной из самых востребован…
$219,720
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Пентхаус 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 7/7
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется …
$381,000
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Квартира 1 спальня в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 спальня
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/7
Цена может отличаться от указанной в объявлении в зависимости от планировки, площади и этажа…
$172,007
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
Языки общения
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 7
Жилой комплекс Title Heritage от Rhom Bho Property — это новый, эксклюзивный проект в прести…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 7
Жилой комплекс Title Heritage от Rhom Bho Property — это новый, эксклюзивный проект в прести…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 7
Жилой комплекс Title Heritage от Rhom Bho Property — это новый, эксклюзивный проект в прести…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/7
ОДНОКОМНАТНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С СОБСТВЕННЫМ ВЫХОДОМ В БАССЕЙН! ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ЭТАПЕ РАННИХ…
$136,611
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Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 7/7
УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - КВАРТИРА В ГОТОВОЙ НОВОСТРОЙКЕ НАПРЯМУЮ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА!  КОМПЛЕК…
$152,025
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Квартира 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 5/7
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется …
$278,000
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Кондо 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Кондо 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 51 м²
Количество этажей 8
Новый люксовый проект на Банг Тао от надежного застройщика Современный роскошный 8-этажны…
Цена по запросу
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Кондо 3 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Кондо 3 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 7
Современный кондо между Сурином и Банг Тао Новый проект расположился между двумя самыми л…
$230,453
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 1/7
ПРОСТОРНЫЕ ДВУХУРОВНЕВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С 2 СПАЛЬНЯМИ И СОБСТВЕННЫМ ВЫХОДОМ В БАССЕЙН! ПРИМИ…
$571,188
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Студия 1 спальня в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 спальня
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 7
Современный кондо между Сурином и Банг Тао Новый проект расположился между двумя самыми л…
$88,901
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Квартира 1 спальня в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 1 спальня
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1/7
ПРОСТОРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С ЛИЧНЫМ БАССЕЙНОМ! Не упустите возможность приобрести апартаменты…
$566,832
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Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Квартира 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 4/7
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется …
$476,000
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Студия 1 спальня в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 спальня
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 7
Современный кондо между Сурином и Банг Тао Новый проект расположился между двумя самыми л…
$88,901
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/7
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется …
$139,000
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Квартира 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 7
Жилой комплекс Title Heritage от Rhom Bho Property — это новый, эксклюзивный проект в прести…
$586,072
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 2/7
ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ЭТАПЕ РАННИХ ПРЕДПРОДАЖ НОВЫХ БРЕНДОВЫХ РЕЗИДЕНЦИЙ THE TITLE ARTRIO! ДО…
$262,593
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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English, Русский, Polski, Čeština, Українська
Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 7
Жилой комплекс Title Heritage от Rhom Bho Property — это новый, эксклюзивный проект в прести…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 6/7
Самый долгожданный старт продаж на острове Пхукет в 2024 году! Представляем проект The Title…
$116,630
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Пентхаус 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Пентхаус 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Этаж 7/7
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется …
$536,000
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Кондо 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Кондо 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 7
Бутик-кондоминиум в районе Банг Тао Данный проект расположен в одной из самых востребован…
$280,432
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Студия 1 спальня в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 спальня
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 7
Современный кондо между Сурином и Банг Тао Новый проект расположился между двумя самыми л…
$88,901
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 7
Жилой комплекс Title Heritage от Rhom Bho Property — это новый, эксклюзивный проект в прести…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Si Sunthon

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Si Sunthon, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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