  2. Таиланд
  3. Равай
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Равае, Таиланд

виллы
388
таунхаусы
4
дуплексы
7
35 объектов найдено
Дом 1 комната в Равай, Таиланд
Дом 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Уникальная студия в эко-стиле от известного балийского застройщика. Эксклюзивный 5* компл…
$110,291
Дом 1 комната в Равай, Таиланд
Дом 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Уникальная квартира в эко-стиле от известного балийского застройщика. Эксклюзивный компле…
$173,861
Дом 1 комната в Равай, Таиланд
Дом 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Уникальные апартаменты расположены в районе с потрясающими видами на горы и джунгли и идеаль…
$87,523
Дом 3 комнаты в Равай, Таиланд
Дом 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Новый комплекс апартаментов от надежного застройщика расположен в шаговой доступности от бел…
$171,331
Дом 3 комнаты в Равай, Таиланд
Дом 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этот низкоэтажный проект от надежного застройщика предлагает идеальное сочетание современног…
$215,401
Дом 2 комнаты в Равай, Таиланд
Дом 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Эта просторная студия — идеальный выбор для тех, кто хочет купить апартаменты в этом проекте…
$73,512
Дом 1 комната в Равай, Таиланд
Дом 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Апартаменты в эксклюзивном кондоминиуме на юге Пхукета, всего в 250 метрах от пляжа Раваи. П…
$79,112
Дом 2 комнаты в Равай, Таиланд
Дом 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этот комплекс сочетает в себе комфорт и приватность, что делает его идеальным выбором как дл…
$129,427
Дом 3 комнаты в Равай, Таиланд
Дом 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Апартаменты расположены в 400 метрах от набережной Раваи, одного из самых атмосферных и коло…
$160,489
Дом 3 комнаты в Равай, Таиланд
Дом 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
В шаговой доступности от комплекса расположены супермаркеты, кафе и рестораны, смотровая пло…
$231,036
Дом 1 комната в Равай, Таиланд
Дом 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Современный проект состоит из 11 зданий и предлагает жителям комфортное жилье с развитой инф…
$65,344
Дом 3 комнаты в Равай, Таиланд
Дом 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Апартаменты в эксклюзивном кондоминиуме на юге Пхукета, всего в 250 метрах от Раваи. Проект …
$147,187
Дом 3 комнаты в Равай, Таиланд
Дом 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Уникальные апартаменты в новом жилом комплексе, расположенные всего в 250 метрах от великоле…
$226,668
Дом 1 комната в Равай, Таиланд
Дом 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Комплекс расположен в удобном районе на юге Пхукета и в шаговой доступности от международных…
$92,415
Дом 1 комната в Равай, Таиланд
Дом 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этот современный бутик-кондоминиум, расположенный всего в 200 метрах от набережной Раваи, пр…
$115,994
Дом 3 комнаты в Равай, Таиланд
Дом 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Новый премиальный комплекс семейных вилл в районе Най Харн на юге Пхукета от девелопера с 14…
$460,773
Дом 2 комнаты в Равай, Таиланд
Дом 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Апартаменты расположены в одном из самых живописных районов Пхукета, в 200 метрах от набереж…
$151,819
Дом 1 комната в Равай, Таиланд
Дом 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этот проект, окружённый морем с трёх сторон, предлагает идеальное сочетание комфорта и роско…
$69,241
Дом 2 комнаты в Равай, Таиланд
Дом 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Апартаменты в эксклюзивном кондоминиуме на юге Пхукета, всего в 250 метрах от Раваи. Проект …
$138,359
Дом 3 комнаты в Равай, Таиланд
Дом 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Жилой комплекс предлагает уникальную возможность стать владельцем роскошных апартаментов на …
$252,310
Дом 3 комнаты в Равай, Таиланд
Дом 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Современный двухэтажный таунхаус в спокойном районе Раваи станет удобным решением для семьи …
$208,866
Дом 2 комнаты в Равай, Таиланд
Дом 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этот проект предлагает идеальное сочетание современных технологий и комфорта, что делает его…
$120,193
Дом 2 комнаты в Равай, Таиланд
Дом 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Комплекс расположен в удобном районе на юге Пхукета, в 1.5 км от пляжа Най Харн и поблизости…
$138,622
Дом 4 комнаты в Равай, Таиланд
Дом 4 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Премиальный комплекс «умных» вилл в районе Най Харн на юге Пхукета от девелопера с 14-летним…
$519,303
Дом 3 комнаты в Равай, Таиланд
Дом 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Апартаменты расположены в живописном районе между пляжами Най Харн и Раваи на юге острова Пх…
$168,026
Дом 3 комнаты в Равай, Таиланд
Дом 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Апартаменты расположены всего в 400 метрах от живописной набережной Раваи на юге Пхукета. Ин…
$222,145
Дом 2 комнаты в Равай, Таиланд
Дом 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Комплекс состоит из четырех современных зданий, выполненных в средиземноморском стиле, и пре…
$107,082
Дом 3 комнаты в Равай, Таиланд
Дом 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
Это стильный бутик-кондоминиум, расположенный в пешей доступности от живописной набережной Р…
$199,531
Дом 3 комнаты в Равай, Таиланд
Дом 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этот престижный низкоэтажный комплекс находится всего в 400 метрах от живописной набережной …
$260,394
Дом 2 комнаты в Равай, Таиланд
Дом 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Уникальная квартира в эко-стиле от известного балийского застройщика. Эксклюзивный компле…
$288,632
Параметры недвижимости в Равае, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
