Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Равай
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Равае, Таиланд

виллы
391
таунхаусы
4
дуплексы
7
112 объектов найдено
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 129 м²
NAI4956 Представляем вашему вниманию проект в современном/современном стиле, расположенный …
$360,276
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 300 м²
RAW21910 Побалуйте себя привлекательной атмосферой тепла, надежности и роскоши в этом очаро…
$1,32 млн
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 240 м²
RAW5717 Эта вилла у бассейна расположена в тихом месте. Всего 5-10 минут до пляжей Равай, Н…
$595,238
Оставить заявку
AdriastarAdriastar
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 133 м²
NAI6767 Концепция этой виллы лежит в основе этого проекта, сочетающего морскую свежесть и т…
$344,501
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
RAW21956 Откройте для себя пристанище изысканности и спокойствия в престижном южном регионе…
$626,096
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
RAW22329 Эта изысканная вилла с 2 спальнями и 2 ванными комнатами предлагает невероятную во…
$385,338
Оставить заявку
Estate Service 24Estate Service 24
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 256 м²
RAW22576 Расположен в спокойном, деревенском анклаве на юге Пхукет, эти современные виллы с…
$689,223
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
RAW22753 Эта двухэтажная вилла в самом сердце Равай предлагает практичную установку как для…
$485,589
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
RAW22324 Расположенная в спокойном районе Равай, вилла обеспечивает идеальный баланс между …
$657,895
Оставить заявку
Moya7yaMoya7ya
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 297 м²
RAW6395 Новый комплекс вилл на юге острова. Это 20 вилл, расположенных на охраняемой террит…
$560,777
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 111 м²
RAW6802 Красивый дом с 3 спальнями для продажи, расположенный на острове Пхукет в районе Ра…
$344,298
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 600 м²
RAW5940 Современный дом в одном из лучших мест для проживания на небесном тропическом остро…
$1,25 млн
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 250 м²
RAW4988 Есть прекрасная возможность купить удобную виллу на Пхукете только у Равай. Роскошь…
$249,060
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 240 м²
RAW5716 Эта элегантная вилла с бассейном расположена в тихом месте. Всего 5-10 минут до пля…
$520,050
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 450 м²
NAI5468 Вилла состоит из 5 спален, комфортно вмещающих максимум 10 человек. Люкс с главной …
$532,581
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
RAW22351 Виллы представляют собой коллекцию только вилл с 4 спальнями, которые предлагают м…
$673,559
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 335 м²
RAW21724 Вилла красива с бассейном внутри участка.Всего в 5 минутах от пляжа, вилла также н…
$626,566
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
RAW22697 Эта вилла вне плана в Равай предлагает идеальное сочетание комфорта и современной …
$466,792
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 280 м²
RAW5154 Совершенно новая вилла в бассейне состоит из 5 спален с ванной комнатой, в главной …
$924,185
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
CHA22756 Этот недавно отстроенный дом в Чалонге - отличная возможность для тех, кто ищет ко…
$203,634
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 8
Площадь 515 м²
RAW2606 Вилла была завершена в январе 2013 года. Наша потрясающая новая вилла вмещает 10 че…
$845,865
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 260 м²
NAI6617 4-спальная семейная вилла, расположенная в жилом районе недалеко от пляжа Най Харн.…
$754,015
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 7
NAI5454 Потрясающая и просторная вилла в роскошном развитии.КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ - 7 спален, 7 ван…
$830,201
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 144 м²
RAW5336 Новый таунхаус, состоящий из 13 единиц, расположен в южной части острова Пхукет в ж…
$282,870
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 280 м²
NAI5495 Современная вилла в отделке из черного и золотого, привлекательно контрастирует с я…
$479,323
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 237 м²
RAW6602 Комплекс вилл с бассейном на южном побережье Пхукета. Вся территория комплекса прек…
$456,977
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 253 м²
NAI22331 Эта изысканная вилла, расположенная в одном из самых востребованных районов Пхукет…
$592,105
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
RAW22609 Эта элегантная вилла с 2 спальнями предназначена для тех, кто ценит чистые линии, …
$610,902
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 530 м²
RAW22585 Редкий шанс владеть виллой высокого класса в одном из самых известных жилых районо…
$1,03 млн
Оставить заявку
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 721 м²
RAW22513 Эта исключительная вилла предлагает панорамный вид на море и безмятежное отступлен…
$6,27 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Равае, Таиланд

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти