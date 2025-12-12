Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Равай
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Равае, Таиланд

виллы
391
таунхаусы
4
дуплексы
7
3 объекта найдено
Таунхаус в Равай, Таиланд
Таунхаус
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Дом с бассейном в продаже! Просторный двухэтажный дом удобно расположен рядом с междунаро…
$370,381
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Роскошная и светлая вилла с бассейном недалеко от набережной Равай - настоящий жемчужина. Ра…
$614,988
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
? Вилла Suksan в продаже! Тайская Балийская вилла с 2 спальнями и бассейном между Чалонго…
$328,241
Параметры недвижимости в Равае, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
