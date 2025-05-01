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Квартиры с видом на горы в Равае, Таиланд

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15 объектов найдено
Студия 1 спальня в Равай, Таиланд
Студия 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Роскошная студия на продажу в Пхукете ID: CN19 Погрузитесь в атмосферу роскоши с этой …
$139,241
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Студия 1 спальня в Равай, Таиланд
Студия 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Познайте исключительный образ современной жизни с надежным застройщиком, имеющим 7-летний оп…
$160,252
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Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/5
? Погрузитесь в атмосферу умиротворения в нашем современном низкоэтажном кондоминиуме, выпол…
$98,509
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Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 9
Элитная резиденция с бассейном, рестораном и панорамными видами в престижном районе, Пхукет,…
$133,691
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Студия 1 спальня в Равай, Таиланд
Студия 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/5
Просторная видовая квартира с уютным балконом • Этаж: 2 • Собственность: Freehold • Сов…
$98,722
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Погрузитесь в очарование современного жилого комплекса, расположенного в самом сердце Най Ха…
$85,049
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Квартира 2 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2
ПРЕСЕЙЛ! Цены ниже чем на старте продаж! Успейте забронировать сейчас!  Новый проект на Кат…
$163,200
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Агентство
Зарубежная недвижимость
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Ваш Тихий Уголок в Най Харн Добро пожаловать в ваш идеальный уют, роскошный оазис с одной…
$112,651
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Квартира 2 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 8
Премиальные апартаменты с тропическими садами и террасами, 8 минут езды до пляжа Най Харн, Р…
$138,505
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя Спокойствие в Най Харн Пляж Най Харн, тщательно сохраненный жемчужина, …
$159,708
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Ваш Оазис в Непосредственной Близости от Пляжей Най Харн и Равай Примите в свои объятия с…
$111,225
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Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/5
Добро пожаловать в Rawai Beach Condominium - ваш тропический уголок на Пхукете. ? Погрузи…
$87,251
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Окунитесь в воплощение искусства утонченного образа жизни в этом роскошном кондоминиуме в Ча…
$139,234
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Квартира 3 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 3
ПРЕСЕЙЛ! Цены ниже чем на старте продаж! Успейте забронировать сейчас!  Новый проект на Кат…
$227,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Зарубежная недвижимость
Языки общения
English, Русский
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6/8
Роскошное жилье в кондоминиуме в нескольких шагах от пляжа Равай   Основные особенности о…
$126,911
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Параметры недвижимости в Равае, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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