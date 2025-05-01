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Квартиры около гольф-клуба в Равае, Таиланд

пентхаусы
14
кондо
93
квартиры-студии
88
однокомнатные
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2
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$163,200
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Зарубежная недвижимость
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Параметры недвижимости в Равае, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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