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Квартиры с террасой в Равае, Таиланд

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13 объектов найдено
Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 9
Элитная резиденция с бассейном, рестораном и панорамными видами в престижном районе, Пхукет,…
$133,691
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Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 4
Апартаменты «под ключ» в престижном жилом комплексе на пляже Най Харн, Раваи, Муанг Пхукет, …
$206,897
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Квартира 2 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 8
Апартаменты класса люкс в резиденции с пятью бассейнами, спа-центром и детским клубом, в 900…
$127,539
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Квартира 2 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2
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$163,200
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Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Комплекс расположен в районе Най Харн на юге Пхукета, всего в паре минут езды от пляжей Най …
$96,000
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Квартира 5 комнат в Равай, Таиланд
Квартира 5 комнат
Равай, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 283 м²
Количество этажей 2
Просторные виллы с частными бассейнами и террасами, окруженные тропическими садами, Раваи, П…
$522,166
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Квартира 2 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 6
Премиальные апартаменты с доходностью до 10%, рядом с пляжем Раваи, Пхукет, Таиланд Уникаль…
$131,763
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Квартира 2 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 8
Новая резиденция с ресторанами в окружении трех пляжей, Пхукет, Таиланд Предлагаются соврем…
$145,095
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Квартира 2 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 8
Премиальные апартаменты с тропическими садами и террасами, 8 минут езды до пляжа Най Харн, Р…
$138,505
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Квартира 5 комнат в Равай, Таиланд
Квартира 5 комнат
Равай, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 410 м²
Количество этажей 2
Виллы с частными бассейнами, в комплексе с большой инфраструктурой, 30 метров до пляжа Раваи…
$962,661
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Квартира 3 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 3
ПРЕСЕЙЛ! Цены ниже чем на старте продаж! Успейте забронировать сейчас!  Новый проект на Кат…
$227,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Зарубежная недвижимость
Языки общения
English, Русский
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Квартира 4 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 189 м²
Количество этажей 1
Виллы с частными бассейнами и тропическими садами, в 5 минутах от пляжей и пристани для яхт,…
$375,165
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Квартира 4 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
Охраняемая резиденция с бассейнами в 800 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд Предлагаются двух…
$467,346
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Параметры недвижимости в Равае, Таиланд

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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