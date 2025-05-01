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Квартиры с гаражом в Равае, Таиланд

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6 объектов найдено
Студия 1 спальня в Равай, Таиланд
Студия 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Роскошная студия на продажу в Пхукете ID: CN19 Погрузитесь в атмосферу роскоши с этой …
$139,241
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Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/5
? Погрузитесь в атмосферу умиротворения в нашем современном низкоэтажном кондоминиуме, выпол…
$98,509
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Погрузитесь в очарование современного жилого комплекса, расположенного в самом сердце Най Ха…
$85,049
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Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/5
Добро пожаловать в Rawai Beach Condominium - ваш тропический уголок на Пхукете. ? Погрузи…
$87,251
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Окунитесь в воплощение искусства утонченного образа жизни в этом роскошном кондоминиуме в Ча…
$139,234
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Квартира 1 спальня в Равай, Таиланд
Квартира 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Погрузитесь в удобство с этой изысканной квартирой с одной спальней, расположенной в шаговой…
$165,461
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Параметры недвижимости в Равае, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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