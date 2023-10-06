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Таунхаусы с видом на горы в Провинция Пхукет, Таиланд

Пхукет
12
Таунхаус В архив
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2 объекта найдено
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
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Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Первоклассный таунхаус жилом комплексе Kata Top View, расположенный в районе Карон. В апарта…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Провинция Пхукет, Таиланд

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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