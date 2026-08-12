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Таунхаусы с видом на горы в Пхукете, Таиланд

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Чонг Тале
42
Си Сунтон
3
Равай
3
Теп Красатти
3
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2 объекта найдено
Таунхаус 6 комнат в Чонг Тале, Таиланд
Таунхаус 6 комнат
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 4
Современные многоуровневые виллы в Лаяне, ПхукетУникальная коллекция современных 4-этажных в…
$1,10 млн
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Таунхаус в Choeng Thale, Таиланд
Таунхаус
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
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$459,393
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Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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