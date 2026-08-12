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Таунхаусы около гольф-клуба в Пхукете, Таиланд

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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Таунхаус 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 337 м²
Количество этажей 2
Роскошный таунхаус на берегу моря в районе Лаян за 35 млн бат   Продается двухэтажный …
$1,05 млн
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Агентство
Undersun Estate
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Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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