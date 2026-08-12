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Таунхаусы с гаражом в Пхукете, Таиланд

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Чонг Тале
42
Си Сунтон
3
Равай
3
Теп Красатти
3
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3 объекта найдено
Таунхаус в Ban Bang Thao, Таиланд
Таунхаус
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$341,077
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Таунхаус в Ban Bang Thao, Таиланд
Таунхаус
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$309,640
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Таунхаус в Ban Bang Thao, Таиланд
Таунхаус
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 262 м²
Количество этажей 2
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$521,830
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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