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Таунхаусы с бассейном в Провинция Пхукет, Таиланд

Пхукет
12
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4 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
€397,930
Таунхаус 3 спальни с бассейном в Бан Ката, Таиланд
Таунхаус 3 спальни с бассейном
Бан Ката, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Это уникальное свойство недалеко от моря и в то же время хорошего качества. Яркая, современн…
€1,35 млн
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Количество этажей 2
На первом этаже таункхауса расположена просторная гостина, общеобостью обоудованя. На вторм …
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Провинция Пхукет, Таиланд

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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