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ROMM CONVENT

Pathum Wan Subdistrict, Таиланд
от
€365,531
;
22
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О комплексе

Современные апартаменты в самом центре города!

Отличный вариант для инвестирования!

Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 5 %!

Комплекс расположен недалеко от станции метро Sala Daeng и станции метро Silom. ROMM Convent, этот комплекс может похвастаться исключительным расположением на улице Сой Конвент, в том же переулке, что и школа монастыря Святого Иосифа, и напротив больницы BNH. Уникально просторные номера с высокими 3-метровыми потолками улучшают естественное движение воздуха.

Удобства ЖК: общий бассейн, джакузи, онсен, пространство для совместной работы, конференц-зал, детский бассейн, площадка для барбекю, библиотека, читальный зал, гостиная, общий сад, фитнес, общий тренажерный зал, стойка регистрации, вестибюль, кафе, охрана, видеонаблюдение.

Инфраструктура: - рестораны и кафе; - торговые центры и магазины; - школа; - больницы.

Расположение: - станции метро Sala Daeng и станции метро Silom; - комплекс Силом, парк Силом, Сала-Даенг общего пользования и Силом-Эдж находятся всего в нескольких минутах ходьбы; - больница BNH, больница Чулалонгкорн, 1 км.; - университета Чулалонгкорн, 1,5 км.; - аэропорт Суварнабхуми, 35 км.

Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Таиланде. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2026
Количество этажей
Количество этажей
32
Местонахождение новостройки
Pathum Wan Subdistrict, Таиланд

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ROMM CONVENT
Pathum Wan Subdistrict, Таиланд
от
€365,531
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
TRANIO
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