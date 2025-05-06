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Дуплексы в Xabia Javea, Испания

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2 объекта найдено
Дуплекс 4 комнаты в Xabia Javea, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Xabia Javea, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Познакомьтесь с UNIC от AEDAS, эксклюзивным жилым комплексом в одном из самых престижных рай…
$883,381
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
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Дуплекс 5 комнат в Xabia Javea, Испания
Дуплекс 5 комнат
Xabia Javea, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Двухуровневая квартира на первой линии пляжа Пониенте, Бенидорм.Совершенно новый. Расположен…
$1,82 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Realting.com
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Realting.com
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