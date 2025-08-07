Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Краткосрочная аренда
  5. Дом
  6. Гараж

Аренда домов с гаражом на сутки в Валенсии, Испания

Торревьеха
10
Аликанте
15
Orihuela
4
3 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Дом 3 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/2
Сдается в аренду первый этаж двухэтажного нового светлого бунгало в стиле хай-тек в Rojales.…
$81
за сутки
Дом 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Дом 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Дуплекс в одной из престижных урбанизаций , в спокойной части города, в резиденции с большим…
$98
за сутки
Бунгало 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 2
Бунгало у моря! В закрытой живописной резиденции с бассейном и зеленой игровой зоной. Распол…
$58
за сутки
