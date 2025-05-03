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Аренда бунгало на сутки в Валенсии, Испания

Торревьеха
4
Аликанте
6
Бунгало Удалить
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6 объектов найдено
Бунгало 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
Сдается в аренду бунгало в элитном районе «AGUA NUEVAS» в резиденции с бассейном. Дуплекс пл…
$68
за сутки
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Бунгало 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Предлагаем в бунгало - светлый, с тремя спальням. Имеется : большая гостиная с диваном, кухн…
$68
за сутки
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Бунгало 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 2
Бунгало у моря! В закрытой живописной резиденции с бассейном и зеленой игровой зоной. Распол…
$57
за сутки
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Бунгало 3 комнаты в Orihuela, Испания
Бунгало 3 комнаты
Orihuela, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Апартаменты площадью 60 м2, балкон с панорамными видами на море и парк. Салон, американская …
$57
за сутки
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Бунгало 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
Предлагаем в аренду дом - светлый, с двумя спальням. Имеет 2 этажа: на первом есть большая г…
$57
за сутки
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Бунгало 4 комнаты в Orihuela, Испания
Бунгало 4 комнаты
Orihuela, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Таунхаус площадью 85 м2, собственная территория, балкон, солярий с панорамными видами на пар…
$79
за сутки
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