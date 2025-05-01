Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Торревьеха
  4. Краткосрочная аренда
  5. Дом

Аренда домов на сутки в Торревьехе, Испания

бунгало
4
11 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный таунхаус в 350 метрах от моря, от песчаного пляжа NAU FRAGOS и в 10-15 минутах х…
$68
за сутки
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Дом 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Дом в закрытом комплексе «Aguamarina» в шаговой доступности от моря и широкого, длинного (7 …
$96
за сутки
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Дом 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Новый дом у моря с собственным бассейном в одной из престижных урбанизаций города "Enclave".…
$79
за сутки
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Дом 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Дуплекс в одной из престижных урбанизаций , в спокойной части города, в резиденции с большим…
$96
за сутки
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Дом 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Сдается в аренду дом с бассейном в заповедной зоне Лос Балконес. Дом двухэтажный, состоит из…
$57
за сутки
Оставить заявку
Бунгало 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 2
Бунгало у моря! В закрытой живописной резиденции с бассейном и зеленой игровой зоной. Распол…
$57
за сутки
Оставить заявку
Бунгало 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
Предлагаем в аренду дом - светлый, с двумя спальням. Имеет 2 этажа: на первом есть большая г…
$57
за сутки
Оставить заявку
Бунгало 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
Сдается в аренду бунгало в элитном районе «AGUA NUEVAS» в резиденции с бассейном. Дуплекс пл…
$68
за сутки
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Дом 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Дом недалеко от моря в одной из престижных урбанизаций города "Calas Blancas 9". Имеет площа…
$68
за сутки
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Сдается в аренду дом с бассейном в заповедной зоне Лос Балконес. Дом состоит из двух спален …
$74
за сутки
Оставить заявку
Бунгало 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Предлагаем в бунгало - светлый, с тремя спальням. Имеется : большая гостиная с диваном, кухн…
$68
за сутки
Оставить заявку
Realting.com
Перейти