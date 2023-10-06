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Виллы с видом на море в Торревьеха, Испания
Вилла
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17 объектов найдено
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Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Торревьеха, Испания
3
2
141 м²
€629,900
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Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Торревьеха, Испания
4
3
187 м²
€659,900
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Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Торревьеха, Испания
3
3
121 м²
Sunrise 8 - это эксклюзивный комплекс из 7 вилл, состоящий из роскошных отдельно стоящих вил…
€589,000
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Вилла 2 спальни с видом на море
Los Balcones, Испания
2
1
52 м²
Продаётся дом в Ориуэла Косте в районе Las Mimosas. Общая площадь 52.00 м2, участок 70 м2, д…
€127,000
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Вилла 4 спальни с видом на море, с террасой, с личным бассейном
Торревьеха, Испания
4
2
160 м²
Шале в Ла Велета, в элитном районе города Торревьехи. Дом с участком 770 кв.м, который нахо…
€590,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с террасой, с камином, у моря
Торревьеха, Испания
6
3
220 м²
Просторная вилла с 6 спальнями возле Playa Locos в Торревьехе. Просторная отдельная вилла с …
€414,500
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, у моря
Торревьеха, Испания
3
2
143 м²
Отдельный дом в Aguas Nuevas, Torrevieja. 3 виллы, расположенные в районе Агуас Нуэвас (Торр…
€499,000
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Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Торревьеха, Испания
3
2
124 м²
Виллы в современном стиле в Торревьехе. Они состоят из 3 спален и 2 ванных комнат, с больши…
€370,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Торревьеха, Испания
3
2
140 м²
Виллы в современном стиле в Торревьехе. Они состоят из 3 спален и 2 ванных комнат, с больши…
€385,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с солярием
Торревьеха, Испания
3
2
114 м²
Роскошные виллы с 3 спальнями в Эль Чапарраль. Эффектные виллы в современном стиле в Торревь…
€385,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Торревьеха, Испания
3
2
85 м²
Красивый просторный дом в одном из лучших районов города Торревьеха - Ла Баия-Агуас Нуэвас…
€182,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Торревьеха, Испания
4
3
125 м²
4 спальный таунхаус у моря в Торревьехе. Парный дом с 4 спальнями и 3 ванными комнатами, меб…
€215,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с гаражом
Торревьеха, Испания
3
4
319 м²
Новые дома с участками в Los Altos (Torrevieja). ОТДЕЛЬНЫЙ ДОМ С УЧАСТКОМ И БАССЕЙНОМ Дома …
€435,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
4
4
162 м²
Таунхаус в районе Лос Альтос (Торревьеха). УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Новые, просторные таунх…
€290,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с камином
Торревьеха, Испания
3
4
335 м²
Новый отдельный дом с участком в Los Altos (Torrevieja). НОВЫЙ ОТДЕЛЬНЫЙ ДОМ С УЧАСТКОМ …
€350,000
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Вилла 6 спален с мебелью, с видом на море, с бассейном
Торревьеха, Испания
6
283 м²
Прекрасная вилла с видом на море расположена в городе Торревьеха на юге Коста Бланки. Общая…
€1,45 млн
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Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Торревьеха, Испания
3
4
176 м²
Виллы с 3 спальнями Новая роскошная постройка в Торревьехе, в районе Ла Мата, эта вилла с 3 …
€660,000
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