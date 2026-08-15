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Виллы на берегу моря в Торревьехе, Испания

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3 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Торревьеха, Испания
Вилла 5 комнат
Торревьеха, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 407 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная вилла под ключ с частным бассейном, большой террасой и потрясающим видом, распо…
$1,85 млн
НДС
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 243 м²
Вилла с участком рядом с морем в Punta prima (Orihuela Costa).   ОТДЕЛЬНАЯ ВИЛЛА С УЧ…
$1,03 млн
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Вилла в La Mata, Испания
Вилла
La Mata, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 438 м²
Дом с 5 спальнями, участком и бассейном в Ла Мата. Отдельная вилла с 5 спальнями в районе&nb…
$1,36 млн
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