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Виллы с видом на море в Торревьеха, Испания

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17 объектов найдено
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Торревьеха, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
€629,900
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Торревьеха, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
€659,900
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Торревьеха, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Sunrise 8 - это эксклюзивный комплекс из 7 вилл, состоящий из роскошных отдельно стоящих вил…
€589,000
Вилла 2 спальни с видом на море в Los Balcones, Испания
Вилла 2 спальни с видом на море
Los Balcones, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Продаётся дом в Ориуэла Косте в районе Las Mimosas. Общая площадь 52.00 м2, участок 70 м2, д…
€127,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с террасой, с личным бассейном в Торревьеха, Испания
Вилла 4 спальни с видом на море, с террасой, с личным бассейном
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Шале в Ла Велета, в элитном районе города Торревьехи. Дом с участком 770 кв.м, который нахо…
€590,000
Вилла 6 спален с террасой, с камином, у моря в Торревьеха, Испания
Вилла 6 спален с террасой, с камином, у моря
Торревьеха, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Просторная вилла с 6 спальнями возле Playa Locos в Торревьехе. Просторная отдельная вилла с …
€414,500
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, у моря в Торревьеха, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, у моря
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Отдельный дом в Aguas Nuevas, Torrevieja. 3 виллы, расположенные в районе Агуас Нуэвас (Торр…
€499,000
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities в Торревьеха, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Виллы в современном стиле в Торревьехе. Они состоят из 3 спален и 2 ванных комнат, с больши…
€370,000
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities в Торревьеха, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Виллы в современном стиле в Торревьехе. Они состоят из 3 спален и 2 ванных комнат, с больши…
€385,000
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с солярием в Торревьеха, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с солярием
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Роскошные виллы с 3 спальнями в Эль Чапарраль. Эффектные виллы в современном стиле в Торревь…
€385,000
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Торревьеха, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Красивый просторный дом в одном из лучших районов города Торревьеха  - Ла Баия-Агуас Нуэвас…
€182,000
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Торревьеха, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
4 спальный таунхаус у моря в Торревьехе. Парный дом с 4 спальнями и 3 ванными комнатами, меб…
€215,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с гаражом в Торревьеха, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с гаражом
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 319 м²
Новые дома с участками в Los Altos (Torrevieja). ОТДЕЛЬНЫЙ ДОМ С УЧАСТКОМ И БАССЕЙНОМ Дома …
€435,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 162 м²
Таунхаус в районе Лос Альтос (Торревьеха). УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Новые, просторные таунх…
€290,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с камином в Торревьеха, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с камином
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 335 м²
Новый отдельный дом с участком в  Los Altos (Torrevieja). НОВЫЙ ОТДЕЛЬНЫЙ ДОМ  С УЧАСТКОМ …
€350,000
Вилла 6 спален с мебелью, с видом на море, с бассейном в Торревьеха, Испания
Вилла 6 спален с мебелью, с видом на море, с бассейном
Торревьеха, Испания
Количество спален 6
Площадь 283 м²
Прекрасная вилла с видом на море расположена в городе Торревьеха на юге Коста Бланки. Общая…
€1,45 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Торревьеха, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 176 м²
Виллы с 3 спальнями Новая роскошная постройка в Торревьехе, в районе Ла Мата, эта вилла с 3 …
€660,000
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