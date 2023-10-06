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Квартиры-студии в Торревьеха, Испания

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9 объектов найдено
Студия 1 ванная в Торревьеха, Испания
Студия 1 ванная
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2
Продаётся студия в Торревьехе в районе Centro, располагается на 2 этаже. Общая площадь 42.00…
€69,900
Студия 1 ванная в Торревьеха, Испания
Студия 1 ванная
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3
Продаётся студия в Торревьехе в районе Torreblanca, располагается на 3 этаже. Общая площадь …
€57,900
Студия 1 спальня в Торревьеха, Испания
Студия 1 спальня
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Студия в Торревьехе, район Ла Мата, 42 м. поверхности, 550 м. от пляжа, ванная комната, част…
€59,900
Студия 1 ванная в Торревьеха, Испания
Студия 1 ванная
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1
Продается студия в 300 метрах от пляжа! Отличное расположение. Отличная инвестиция!
€49,900
Студия 1 ванная в Торревьеха, Испания
Студия 1 ванная
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1
Продаётся студия в Торревьехе в районе La Mata, располагается на 1 этаже. Общая площадь 37.0…
€85,900
Студия в Торревьеха, Испания
Студия
Торревьеха, Испания
Площадь 29 м²
Этаж 5
Продаеться студия в районе Playa del Cura. После ремонта. Установлен кондиционер. Дистанция …
€59,900
Студия 1 ванная в Торревьеха, Испания
Студия 1 ванная
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2
Продаётся студия в Торревьехе в районе Playa del cura, располагается на 2 этаже. Общая площа…
€54,900
Студия 1 спальня в Торревьеха, Испания
Студия 1 спальня
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 3
Продаётся студия в Торревьехе в районе Curva del Palangre, располагается на 3 этаже. Общая п…
€59,900
Студия 1 спальня с мебелью, у моря, с White goods в Торревьеха, Испания
Студия 1 спальня с мебелью, у моря, с White goods
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Отремонтированная студия в Ла Мата рядом с пляжем с видом на лагуну. Уютная и светлая кварти…
€42,900
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