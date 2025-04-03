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Дуплексы в Террасса, Испания

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1 объект найдено
Дуплекс 5 комнат в Valles Occidental, Испания
Дуплекс 5 комнат
Valles Occidental, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/4
Квартиры рядом с парком Сан-Жорди в Таррасе, Барселона Квартиры расположены в районе Тарраса…
$409,078
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Параметры недвижимости в Террасса, Испания

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов