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Виллы с видом на горы в Sierra de las Nieves, Испания

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2 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Ojen, Испания
Вилла 6 комнат
Ojen, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 917 м²
Количество этажей 3
Шикарные Виллы с Панорамным Видом на Море в Охене, Малага. Виллы расположены в роскошном ком…
$3,71 млн
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Вилла 5 комнат в Ojen, Испания
Вилла 5 комнат
Ojen, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 892 м²
Количество этажей 3
Шикарные Виллы с Панорамным Видом на Море в Охене, Малага. Виллы расположены в роскошном ком…
$3,71 млн
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Параметры недвижимости в Sierra de las Nieves, Испания

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