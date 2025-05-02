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Виллы с гаражом в Sierra de las Nieves, Испания

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1 объект найдено
Вилла в Istan, Испания
Вилла
Istan, Испания
Площадь 300 м²
Новое развитие: цены от & евро;   1 690 000 до & евро;   1 690 000. [Медсестры: 4 - 4] [Медв…
$1,68 млн
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Параметры недвижимости в Sierra de las Nieves, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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