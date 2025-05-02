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Квартиры с террасой в Sierra de las Nieves, Испания

двухкомнатные
17
трехкомнатные
12
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Ojen, Испания
Квартира 2 спальни
Ojen, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
3 уровня квартиры в роскошном комплексе Meisho Hills, Сьерра-Бланка. Две спальни, две ванные…
$929,846
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Параметры недвижимости в Sierra de las Nieves, Испания

с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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