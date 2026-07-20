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Долгосрочная аренда домов с террасой на Тенерифе, Испания

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Арона, Испания
Таунхаус 3 спальни
Арона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Предлагаем на сезонную аренду великолепный таунхаус, светлый и недавно реформированный, в но…
$3,558
в месяц
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Дом 2 спальни в Адехе, Испания
Дом 2 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Сезонная аренда таунхауса с фантастическим видом на море и Ла Гомеру. Дом имеет 3 уровня: бо…
$2,932
в месяц
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Параметры недвижимости на Тенерифе, Испания

с гаражом
с садом
с видом на горы
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