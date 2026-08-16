Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Санта-Крус-де-Тенерифе
  4. Жилая
  5. Бунгало
  6. Вид на море

Бунгало у моря на Тенерифе, Испания

;
Адехе
3
Бунгало Удалить
Очистить
1 объект найдено
Бунгало 5 комнат в Palm Mar Arona, Испания
Бунгало 5 комнат
Palm Mar Arona, Испания
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Красивое бунгало на продажу в районе Palm Mar, состоящее из двух спален и двух ванных комнат…
$233,576
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости на Тенерифе, Испания

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти