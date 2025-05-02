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Продажа домов с террасой в la Safor, Испания

Gandia
7
8 объектов найдено
Вилла в Gandia, Испания
Вилла
Gandia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
В городской урбанизации между центром города и пляжем Гандии (Playa de Gandia) продаётся шик…
$422,946
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Вилла в Ador, Испания
Вилла
Ador, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 292 м²
Красивая вилла с панорамными видоми на горы и море расположена в урбанизации Адор (10 км от …
$580,195
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Таунхаус в Benirredra, Испания
Таунхаус
Benirredra, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 511 м²
Район Бенирредра в Гандии. Тихий спокойный квартал, угловой трехэтажный дом, с гаражом. Идеа…
$637,672
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Вилла в Gandia, Испания
Вилла
Gandia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
В городской урбанизации между центром города и пляжем Гандии (Playa de Gandia) продаётся шик…
$319,595
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Таунхаус в la Font den Carros, Испания
Таунхаус
la Font den Carros, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
В La Font d'en Carròs / Fuente Encarroz продается таунхаус, всего в 10 минутах от пляжа. …
$108,448
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Таунхаус в Gandia, Испания
Таунхаус
Gandia, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
В Гандии продаётся городской дом.  Требуется закончить ремонт. Площадь дома 164 м2. Площа…
$92,180
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Вилла в Gandia, Испания
Вилла
Gandia, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 751 м²
В городской урбанизации рядом с центром города и пляжем Гандии (Playa de Gandia) продаётся ш…
$948,917
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Вилла в Oliva, Испания
Вилла
Oliva, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 282 м²
Продается дом с земельным участком в Оливе. Сельхоз земля. Есть основной дом, голубятня, гар…
$178,939
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Типы недвижимости в la Safor

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в la Safor, Испания

с садом
Недорогая
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