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Дуплексы с бассейном в Мурсии, Испания

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1 объект найдено
Дуплекс 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Изысканный дуплекс на верхнем этаже с частной террасой на крыше, бассейном и видом на озеро,…
$404,106
НДС
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Параметры недвижимости в Мурсии, Испания

с садом
с террасой
с видом на море
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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