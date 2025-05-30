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Жильё в Pollenca, Испания

1 объект найдено
Замок 8 спален в Pollenca, Испания
Замок 8 спален
Pollenca, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Villa in Balearic
$2,85 млн
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