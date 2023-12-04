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Дома в Oriental, Испания

3 объекта найдено
Дом 3 спальни с террасой, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Less than 1 hour to Alicante airport в Abanilla, Испания
Дом 3 спальни с террасой, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Less than 1 hour to Alicante airport
Abanilla, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Загородные шале в Абанилле в окружении гор. Villas de Abanilla — это загородные дома с велик…
€320,000
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Вилла 3 спальни с террасой в Fortuna, Испания
Вилла 3 спальни с террасой
Fortuna, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Виллы в стиле Ибицы с 3 спальнями в сельской местности недалеко от Фортуны. Одноэтажная вилл…
€350,000
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Вилла 3 спальни с террасой в Fortuna, Испания
Вилла 3 спальни с террасой
Fortuna, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Виллы с 3 спальнями и частным бассейном в Фортуне. Новые шале в сельской местности недалеко …
€350,000
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Параметры недвижимости в Oriental, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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