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Дома в Abanilla, Испания

1 объект найдено
Дом 3 спальни с террасой, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Less than 1 hour to Alicante airport в Abanilla, Испания
Дом 3 спальни с террасой, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Less than 1 hour to Alicante airport
Abanilla, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Загородные шале в Абанилле в окружении гор. Villas de Abanilla — это загородные дома с велик…
€320,000
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