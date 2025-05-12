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Продажа домов с террасой в Oriental, Испания

Fortuna
5
Абанилья
5
3 объекта найдено
Вилла в Абанилья, Испания
Вилла
Абанилья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
НОВАЯ ВИЛЛА В АЛЬБАНИЛЬЕ, МУРСИЯ Новая вилла на большом участке в муниципалитете Абанилья, п…
$354,051
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Дом 3 спальни в Абанилья, Испания
Дом 3 спальни
Абанилья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Загородный дом под ключ с большим участком недалеко от Абанильи. Загородный дом с 3 спальням…
$203,996
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Вилла в Fortuna, Испания
Вилла
Fortuna, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Виллы с 3 спальнями и частным бассейном в Фортуне. Новые шале в сельской местности недалеко …
$364,465
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