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Виллы с террасой в Maresme, Испания

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2 объекта найдено
Вилла в Sant Vicenc de Montalt, Испания
Вилла
Sant Vicenc de Montalt, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Великолепная вилла выполненная в современном дизайне расположена в Sant Vicent del Montalt н…
$1,95 млн
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Вилла в Sant Vicenc de Montalt, Испания
Вилла
Sant Vicenc de Montalt, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Современная вилла с бассеином расположена в спокойном и уединенном месте, имеет 5 спален, со…
$1,95 млн
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Параметры недвижимости в Maresme, Испания

с садом
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