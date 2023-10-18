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Виллы в Maresme, Испания

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2 объекта найдено
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой в Sant Vicenc de Montalt, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой
Sant Vicenc de Montalt, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Великолепная вилла выполненная в современном дизайне расположена в Sant Vicent del Montalt н…
€1,80 млн
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой в Sant Vicenc de Montalt, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой
Sant Vicenc de Montalt, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Современная вилла с бассеином расположена в спокойном и уединенном месте, имеет 5 спален, со…
€1,80 млн

Параметры недвижимости в Maresme, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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