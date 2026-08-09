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Виллы в Maresme, Испания

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Sant Andreu de Llavaneres
3
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17 объектов найдено
Вилла в Teia, Испания
Вилла
Teia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этот эксклюзивный отдельно стоящий дом, расположенный в одном из самых тихих и востребованны…
$2,85 млн
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Вилла в Santa Susanna, Испания
Вилла
Santa Susanna, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 445 м²
Дизайнерская вилла с высококачественными материалами. Ее привилегированное расположение позв…
$1,36 млн
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Вилла в Calella, Испания
Вилла
Calella, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 283 м²
Эксклюзивный дом в Калелье Этот впечатляющий двухквартирный дом, построенный в 2006 году, пр…
$741,268
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 6 комнат в Премия-де-Дальт, Испания
Вилла 6 комнат
Премия-де-Дальт, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 364 м²
Количество этажей 2
Вилла в Премия-де-Дальт, рядом с побережьем и природными парками Район Премия-де-Дальт слави…
$2,58 млн
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Вилла в Vilassar de Dalt, Испания
Вилла
Vilassar de Dalt, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 386 м²
Этот элегантный современный отдельно стоящий дом, расположенный в одном из лучших районов Ви…
$1,51 млн
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Вилла в Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Вилла
Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 755 м²
Элегантная средиземноморская вилла с видом на море и собственным паркомУникальная резиденция…
$7,08 млн
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Вилла 8 комнат в Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Вилла 8 комнат
Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 675 м²
Элегантная вилла в Сан-Андреу-де-Льяванерес, рядом с природой и морем Сан-Андреу-де-Льяванер…
$4,66 млн
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Вилла в Sant Pol de Mar, Испания
Вилла
Sant Pol de Mar, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 641 м²
Поистине уникальная недвижимость, где уединение, захватывающие виды на море и привилегирован…
$2,05 млн
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Вилла в Алелья, Испания
Вилла
Алелья, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 639 м²
Вилла в классическом стиле в элитной урбанизации Can Teixidó города Алейя на побережье Марез…
$1,86 млн
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Вилла в Матаро, Испания
Вилла
Матаро, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 648 м²
Усадьба 1917 года в районе города Матаро на побережье Марезме. Расстояние до центра Барселон…
$6,68 млн
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Вилла в Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Вилла
Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 463 м²
Впечатляющий двухэтажный отдельно стоящий дом в престижном жилом районе Сант-Андреу-де-Льява…
$2,85 млн
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Вилла в Sant Vicenc de Montalt, Испания
Вилла
Sant Vicenc de Montalt, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Вилла под ремонт на побережье Марезме с невероятными видами на море в городе Сант Висенс де …
$3,20 млн
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Вилла в Sant Vicenc de Montalt, Испания
Вилла
Sant Vicenc de Montalt, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Великолепная вилла выполненная в современном дизайне расположена в Sant Vicent del Montalt н…
$1,95 млн
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Вилла в Sant Cebria de Vallalta, Испания
Вилла
Sant Cebria de Vallalta, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 313 м²
Дом в урбанизации Вистамар города Сан Себрия де Вальяльта на побережье Коста Марезме. Обща п…
$522,860
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Вилла в Sant Vicenc de Montalt, Испания
Вилла
Sant Vicenc de Montalt, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Современная вилла с бассеином расположена в спокойном и уединенном месте, имеет 5 спален, со…
$1,95 млн
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Вилла в Sant Pol de Mar, Испания
Вилла
Sant Pol de Mar, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Прекрасный дом в Сагаро. Площадь дома 370 кв.м., площадь участка 600 кв.м. 2 этажа, вид на м…
$917,910
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Вилла в Sant Vicenc de Montalt, Испания
Вилла
Sant Vicenc de Montalt, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 321 м²
Новострой в Сан-Висенс-де-Монтальт Вилла, построенная на участке площадью почти 900 м2, дом…
$2,54 млн
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Параметры недвижимости в Maresme, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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