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Жильё в Maresme, Испания

Ареньс-де-Мар
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14 объектов найдено
Шале 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Santa Susanna, Испания
Шале 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Santa Susanna, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 298 м²
Количество этажей 2
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В САНТА-СУСАНЕ, БАРСЕЛОНА: ВАШ ОАЗИС СПОК…
€625,000
Дом 4 спальни с садом, с Pool, с terrassa в Cabrera de Mar, Испания
Дом 4 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Cabrera de Mar, Испания
Количество спален 4
Площадь 454 м²
  Вилла расположена в живописной урбанизации Санта Елена рядом с пляжем. Побережье Коста Б…
€1,40 млн
Дом 5 спален с бассейном в Sant Vicenc de Montalt, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Sant Vicenc de Montalt, Испания
Количество спален 5
Площадь 465 м²
Современный ,роскошный дом, построен в 2008 годуСовременный ,роскошный дом, построен в 2008…
€1,09 млн
Дом 5 спален с бассейном в Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Премия-де-Дальт, Испания
Количество спален 5
Площадь 463 м²
Невероятный современныйдом на продажу в Вилассаре-де-Дальте, идеальный для круглогодичног…
€950,000
Дом 5 спален с бассейном в Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Премия-де-Дальт, Испания
Количество спален 5
Площадь 418 м²
Новострои с видом на море в шаге от центра Вилассара де дальта Невероятный совре…
€1,05 млн
Дом 6 спален в Ареньс-де-Мар, Испания
Дом 6 спален
Ареньс-де-Мар, Испания
Количество спален 6
Площадь 424 м²
Площадь 424 м2Спальни 6Санузлы 6Балкон или терраса Бассейн Парковка Сад Кондиционер Дом в п…
€1,10 млн
Дом 4 спальни в Cabrera de Mar, Испания
Дом 4 спальни
Cabrera de Mar, Испания
Количество спален 4
Площадь 454 м²
Современная архитектура ,лаконичные линии, продуманная планировка, великолепное качество от…
€1,40 млн
Дом 5 спален с бассейном в Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Премия-де-Дальт, Испания
Количество спален 5
Площадь 532 м²
Современная архитектура,высококачественные материалы и виды на море Новый дом с совреме…
€1,38 млн
Дом 5 спален с бассейном в Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Премия-де-Дальт, Испания
Количество спален 5
Площадь 635 м²
Современная архитектура,высококачественные материалы и виды на море Новый дом с совреме…
€1,45 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Ареньс-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Ареньс-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Площадь 376 м²
Балкон или террасаБассейн Гараж Сад Кондиционер Отопление Дом в пешей доступности от моря в…
€670,000
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Количество спален 5
Площадь 1 344 м²
Количество этажей 3
Эффектная роскошная вилла с бассейном, видом на море и отдельной квартирой для персонала нах…
€6,90 млн
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой в Sant Vicenc de Montalt, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой
Sant Vicenc de Montalt, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Великолепная вилла выполненная в современном дизайне расположена в Sant Vicent del Montalt н…
€1,80 млн
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой в Sant Vicenc de Montalt, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой
Sant Vicenc de Montalt, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Современная вилла с бассеином расположена в спокойном и уединенном месте, имеет 5 спален, со…
€1,80 млн
Дом 9 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Ареньс-де-Мар, Испания
Дом 9 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Ареньс-де-Мар, Испания
Количество спален 9
Площадь 622 м²
Комфортабельный дом расположен в городе Ареньс-де-Мар, Испания. Площадь дома занимает 622 кв…
€990,000

Типы недвижимости в Maresme

дома

Параметры недвижимости в Maresme, Испания

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с видом на горы
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