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Жилье в Maresme, Испания

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Sant Andreu de Llavaneres
4
Матаро
3
35 объектов найдено
Вилла в Teia, Испания
Вилла
Teia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этот эксклюзивный отдельно стоящий дом, расположенный в одном из самых тихих и востребованны…
$2,85 млн
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Квартира 3 спальни в Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
ЖК Els Ametllers - современный закрытый комплекс в городе Сант Андреу де Льяванерас на побер…
$627,227
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Таунхаус в Матаро, Испания
Таунхаус
Матаро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Эксклюзивность, простор и природа сливаются воедино в этом великолепном доме, расположенном …
$657,556
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в Премия-де-Дальт, Испания
Квартира 2 спальни
Премия-де-Дальт, Испания
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Премия-де-Дальт — это живописный городок на побережье Коста-дель-Маресме, всего в 20 километ…
$584,458
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Вилла в Santa Susanna, Испания
Вилла
Santa Susanna, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 445 м²
Дизайнерская вилла с высококачественными материалами. Ее привилегированное расположение позв…
$1,36 млн
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Квартира 3 спальни в Премия-де-Дальт, Испания
Квартира 3 спальни
Премия-де-Дальт, Испания
Количество спален 3
Площадь 86 м²
Премия-де-Дальт — это живописный городок на побережье Коста-дель-Маресме, всего в 20 километ…
$655,488
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Вилла в Calella, Испания
Вилла
Calella, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 283 м²
Эксклюзивный дом в Калелье Этот впечатляющий двухквартирный дом, построенный в 2006 году, пр…
$741,268
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Квартира 4 спальни в Pineda de Mar, Испания
Квартира 4 спальни
Pineda de Mar, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Исключительная квартира на первом этаже в Пинеда-де-Мар с 4 спальнями, частным садом площадь…
$478,973
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Квартира 3 комнаты в Премия-де-Дальт, Испания
Квартира 3 комнаты
Премия-де-Дальт, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 2/3
Квартиры в жилом комплексе рядом с пляжами и торговыми зонами в Маресме, Барселона Премия-де…
$568,191
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Квартира 4 комнаты в Премия-де-Дальт, Испания
Квартира 4 комнаты
Премия-де-Дальт, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 3/3
Квартиры в жилом комплексе рядом с пляжами и торговыми зонами в Маресме, Барселона Премия-де…
$687,990
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Вилла 6 комнат в Премия-де-Дальт, Испания
Вилла 6 комнат
Премия-де-Дальт, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 364 м²
Количество этажей 2
Вилла в Премия-де-Дальт, рядом с побережьем и природными парками Район Премия-де-Дальт слави…
$2,58 млн
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Квартира 4 спальни в Tiana, Испания
Квартира 4 спальни
Tiana, Испания
Количество спален 4
Площадь 258 м²
В очаровательной деревне Тиана находится этот прекрасный полностью отремонтированный таунхау…
$793,108
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Вилла в Vilassar de Dalt, Испания
Вилла
Vilassar de Dalt, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 386 м²
Этот элегантный современный отдельно стоящий дом, расположенный в одном из лучших районов Ви…
$1,51 млн
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Квартира 3 комнаты в Премия-де-Дальт, Испания
Квартира 3 комнаты
Премия-де-Дальт, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Количество этажей 3
Квартиры в жилом комплексе рядом с пляжами и торговыми зонами в Маресме, Барселона Премия-де…
$646,916
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Квартира 4 комнаты в Премия-де-Дальт, Испания
Квартира 4 комнаты
Премия-де-Дальт, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 3
Квартиры в жилом комплексе рядом с пляжами и торговыми зонами в Маресме, Барселона Премия-де…
$666,312
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Квартира 2 спальни в Премия-де-Дальт, Испания
Квартира 2 спальни
Премия-де-Дальт, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Новый жилой комплекс в Премия-де-Дальт, одном из районов с самым высоким качеством жизни в р…
$586,227
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Вилла в Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Вилла
Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 755 м²
Элегантная средиземноморская вилла с видом на море и собственным паркомУникальная резиденция…
$7,08 млн
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Вилла 8 комнат в Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Вилла 8 комнат
Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 675 м²
Элегантная вилла в Сан-Андреу-де-Льяванерес, рядом с природой и морем Сан-Андреу-де-Льяванер…
$4,66 млн
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Квартира 3 спальни в Премия-де-Дальт, Испания
Квартира 3 спальни
Премия-де-Дальт, Испания
Количество спален 3
Площадь 99 м²
Новый жилой комплекс в Премиа де Дальт, одном из мест с самым высоким качеством жизни на поб…
$565,681
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Вилла в Sant Pol de Mar, Испания
Вилла
Sant Pol de Mar, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 641 м²
Поистине уникальная недвижимость, где уединение, захватывающие виды на море и привилегирован…
$2,05 млн
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Квартира 3 спальни в Бадалона, Испания
Квартира 3 спальни
Бадалона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Продаются квартиры в современном жилом комплекс на стадии строительства в городе Монгат на п…
$801,719
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Таунхаус в Ареньс-де Мунт, Испания
Таунхаус
Ареньс-де Мунт, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 261 м²
Великолепный полностью отремонтированный таунхаус, расположенный в самой престижной урбаниза…
$923,719
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Вилла в Алелья, Испания
Вилла
Алелья, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 639 м²
Вилла в классическом стиле в элитной урбанизации Can Teixidó города Алейя на побережье Марез…
$1,86 млн
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Вилла в Матаро, Испания
Вилла
Матаро, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 648 м²
Усадьба 1917 года в районе города Матаро на побережье Марезме. Расстояние до центра Барселон…
$6,68 млн
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Вилла в Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Вилла
Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 463 м²
Впечатляющий двухэтажный отдельно стоящий дом в престижном жилом районе Сант-Андреу-де-Льява…
$2,85 млн
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Вилла в Sant Vicenc de Montalt, Испания
Вилла
Sant Vicenc de Montalt, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Вилла под ремонт на побережье Марезме с невероятными видами на море в городе Сант Висенс де …
$3,20 млн
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Квартира 4 спальни в Матаро, Испания
Квартира 4 спальни
Матаро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Современный жилой комплекс в первой линии моря на стадии строительства в городе Матаро на по…
$477,545
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Вилла в Sant Vicenc de Montalt, Испания
Вилла
Sant Vicenc de Montalt, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Великолепная вилла выполненная в современном дизайне расположена в Sant Vicent del Montalt н…
$1,95 млн
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Вилла в Sant Cebria de Vallalta, Испания
Вилла
Sant Cebria de Vallalta, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 313 м²
Дом в урбанизации Вистамар города Сан Себрия де Вальяльта на побережье Коста Марезме. Обща п…
$522,860
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Шале 5 комнат в Santa Susanna, Испания
Шале 5 комнат
Santa Susanna, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 298 м²
Количество этажей 2
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В САНТА-СУСАНЕ, БАРСЕЛОНА: ВАШ ОАЗИС СПОК…
$668,736
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Типы недвижимости в Maresme

квартиры
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Параметры недвижимости в Maresme, Испания

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с видом на горы
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