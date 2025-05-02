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Квартиры в Maresme, Испания

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Maresme, Испания
Квартира 4 комнаты
Maresme, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 1/3
Квартиры в жилом комплексе рядом с пляжами и торговыми зонами в Маресме, Барселона Премия-де…
$633,853
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Квартира 5 комнат в Maresme, Испания
Квартира 5 комнат
Maresme, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 253 м²
Количество этажей 3
Квартиры на продажу в жилом комплексе в Тейа, Маресме, Барселона Тейа — это красивый город с…
$810,767
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Квартира 2 спальни в Премия-де-Дальт, Испания
Квартира 2 спальни
Премия-де-Дальт, Испания
Количество спален 2
Площадь 92 м²
Новостройка, состоящая из 4 блоков жилых домов, расположенных в эн-Премиа-де-Дальт. Этот оча…
$439,140
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Параметры недвижимости в Maresme, Испания

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