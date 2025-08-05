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Квартиры-студии в Марбелье, Испания

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3 объекта найдено
Студия в Rio Real, Испания
Студия
Rio Real, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Для продажи: Renovated BEACHFRONT STUDIO in CALAHONDA, MIJAS COSTA. Готовы к переезду! Распо…
$248,789
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Студия в Rio Real, Испания
Студия
Rio Real, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Пожалуйста, прочтите описание. СПРАВИТЕЛЬНОСТЬ с фиксированным возвратом 5%, со специальными…
$133,073
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Студия в Rio Real, Испания
Студия
Rio Real, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Студия в комплексе Beachfront с потрясающим видом! Ищете инвестиции для аренды или компактн…
$277,718
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Параметры недвижимости в Марбелье, Испания

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