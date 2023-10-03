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Особняки с видом на горы в Испании

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1 объект найдено
Особняк 15 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Benahavis, Испания
Особняк 15 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
Комнаты 18
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 1 269 м²
Количество этажей 3
Внушительный Средиземноморский Особняк с Лицензией на Гостиничный Бизнес в Лучшем Месте Бена…
€9,75 млн

Параметры недвижимости в Испании

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