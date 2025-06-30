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Продажа домов с садом в Malaga Costa del Sol, Испания

Малага
19
1 объект найдено
Дом 3 спальни в Малага, Испания
Дом 3 спальни
Малага, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Апартаменты Luxury Sea View в Михасе, Малага, расположенные на юго-востоке Испании, Михас сл…
$1,28 млн
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Типы недвижимости в Malaga Costa del Sol

виллы
бунгало
дуплексы

Параметры недвижимости в Malaga Costa del Sol, Испания

с гаражом
с террасой
с видом на горы
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