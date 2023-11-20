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Жильё в La Orotava, Испания

2 объекта найдено
Вилла 5 спален в Ла-Оротава, Испания
Вилла 5 спален
Ла-Оротава, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Южная часть острова Тенерифе, побережье Коста Адехе. Совершенно новая вилла 2019 года пос…
€3,30 млн
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+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с садом в La Orotava, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с садом
La Orotava, Испания
Количество спален 3
Площадь 1 000 м²
Роскошная вилла с неповторимым видом на море в Ла-Оротава, Тенерифе. Дом площадью 1000 кв.м…
€5,50 млн
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